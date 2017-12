BISU Candijay nangharos sa Drum & Lyre contest

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CANDIJAY, Bohol – Ang contingent sa Bohol Island State University (BISU) Candijay campus nangharos sa Drum and Lyre contest atol sa ika 163 nga kasaulogan sa Foundation Day ning lungsod nga gipangulohan ni Mayor Chritopher Tutor ug Bise Mayor Jesusa Mapute.

Nasakmit sa BISU-Candijay ang kampeyonato gikan sa Cogtong High School nga nakukaha sa ika-3 nga puesto sa maong banga sa Drum ad Lyre human sa “final showdown” ug sa “elimination round.”

Ang Tambongan National High nahiluna sa ika-2 dapit nga nakadawat sa Php25,000 ug trophy.

Ang BISU-Candijay gigantihan sa Php30,000 plu trophy, wa’y labot sa ubang premyo sa ilang mga daog.

Samtang ang Cogtong High midawat sa trophy plus Php20,000.

Ang mga ganti nga nahakot sa BISU mao ang mosunod: Best In Discipline, Best in Coral Major, Best in Uniform, Best in Choreography, Best in Production Design ug Best in Instrumentation.

Si Christine Tagupa sa Tambongan National High mao ang mananaog sa Best Majorette ug nakadawat sa trophy ug Php2,000.

Si Mayor Chritopher Tutor miaabiabi sa mga bisita lakip si Cabinet Sec. Leoncio Evasco, Jr., kanhi mayor sa Maribojoc, isip guest speaker sa mahugyaw nga kasaulogan sa pagkahimugso ning lungsod. (rvo)

