Sandugo Street Dancing Challengers 2017:

Grand Champion (250k) – Barangay Napo, Loon

1st Runner-Up (200k) – Municipality of San Isidro

2nd Runner-Up (150k) -Police

Special Awards:

Best in Kuradang Street Dancing – Brgy Napo, Loon

Best in Subli Sa Sandugo- Pilar

Best in Costume and Cheography- Pilar

Best in Music – Brgy Napo, Loon

Best in Pair (Sikatuna and Legaspi) – Pilar

Kuradang King and Queen – Brgy Napo, Loon

Participants:

Barangay Napo, Loon, DCPNHS, Municipality of San Isidro

Pilar, Tubigon, San Miguel, Catigbian, Baclayon, Balilihan

Barangay Concepcion, Mabini

(11 contingents)