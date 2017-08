TODAY’S TOP STORIES

LOKAL:

1). PDP-Laban regional chairman Noel Felongco, nitataw nga wala mopagawas og guidelines ang ilang partido alang sa appointment sa mga barangay officials kon di mahinayon ang eleksyon unya sa Oktubre; Comelec-Bohol andam na sa piliay, 17, 753 ka posisyon ang ilogan sa tibuok probinsya

2). Kanhi Sen. Nene Pimentel, ang giilang amahan sa ‘federalism movement’, wa katambong sa tigum sa federalismo kagahapon; samtang natinga ang ubang nitambong nganong dunay hisgut sa ‘solid waste management’ sa maong tigum

3). Dr. Dumaluan, miinsister nga siya pa gihapon ang provincial chairman sa PDP-Laban dinhi sa Bohol, hangtod nga wala pay eleksyon sa mga opisyal sa ilang grupo sa lalawigan

4). Pagpahimutang sa ‘power barge’ dinhi sa Bohol, himuon na nga pirmanente, apan pagpahiluna sa dungguanan niini sa Cortes, moabot pa og 3 ka buwan

5). Giingong tulak sa shabu, signit sa buy bust sa kapulisan sa Espuelas extention, kagahapon; kapin P59 mil nga shabu nasakmit

6). Posibleng mapalabang na karong adlawa sa Sangguniang Panlungsod (SP) sa Tagb., ang ‘no smoking ordinance’ nga mosuporta sa EO 26 ni Pres. Duterte, mga kapitan sa barangay nanghinaut nga mauyonan ang ilang sugyot nga hatagan sila og 50% sa multa sa ilang madakpan

7). Duna nay ni-angkon nga tag-iya sa sakyanang gibilin sa Manga Daycare Center sud sa 5 na ka adlaw, niangkon nga tag-iya niingon nga nadaut ang sakyanan samtang paingon sila sa Batuan

REHIYON:

Sa Sugbo, abugadong brodkaster nga gipasanginlang nilugos sa usa ka menor de edad, nihimakak sa pasangil batok kaniya

KAULOHAN:

1). Pres. Duterte nipasidaan sa mga opisyal ug kawani sa gobyerno nga nagpadayon sa pagpangawat ug paghakgum sa mga ‘unexplained wealth’, kon di mag-usab – patay; matod pa niya ‘unexplained wealth’ means ‘unexplained death’

2). Dugang mga nasod sa kalibutan, ang nipagawas og travel warning sa ilang katawhan, sa dili pagbiyahe sa ahalos tanang mga dapit sa Mindanao

3). Pres. Duterte nihagit kang Joma Sison, ‘uli sa Pilipinas ug pakig-away uban sa imong mga sakop’

4). Mga kongresista, nasuko sa usa ka abugado ug babaye’ng opisyal sa Bureau of Customs, human ihulagway niini nga buang o ‘imbecile’ si Speaker Alvarez, gumikan sa pagpamugos niini nga i-promote ang laing babaye’ng kawani nga di kalipikado

5). CJ Sereno, miklaro nga sila mopagawas og TRO sa Reproductive Health (RH) law; atubangan sa panawagan ni Pres. Duterte sa iyang SONA, nga buhian na sa hukmanan ang implementasyon sa maong balaod

6). Lain-laing kontrabando ang nahipos sa laing ‘Oplan Galugad’ didto sa Bilibid kagahapon; Bucor officials nisupak sa mando ni DOJ Sec. Aguirre human mahibalik ang mga airconditioned nga kubol; mga gika-intapang ‘drug lord’, ipabalik ngadto sa Maximum Security Prison sa bldg.14

7). Defense minister sa Malaysia, nanawagan karon sa kadagkuan sa Pilipinas, aron tigumon ang mga ministro sa depensa sa Asean, aron ipa-ambit ang labing uwahi nga kalambuan sa gubat sa Marawi

8). 7 ka armadong mga tawo nga nagsul-ob sa uniporme sa pulis ug militar, nga luwan sa usa ka SUV ug nagpaingon na unta sa Marawi, human masuta nga sila mga sakop sa BIFF; samtang 1 ka kilong shabu, nahipos sa militar gikan sa kuta sa Maute

GAWAS SA NASOD:

1). 2 ka mga suspek nga babaye nga gidudahang naghilo sa igsuon sa presidente sa North Korea, didto sa Kuala Lumpur airport, gipaabot nga di mo-angkon sa salaod sa ilang pag-atubang sa hukmanan karong semanaha

2). US Pres. Trump, mipakanaug og mando sa pagdili sa mga ‘transgender’ pagsud sa US military

SPORTS:

Pilipinas, ni-backout pag host sa Asean Games, unya sa 2019, gumikan sa hulga sa terorismo ug lain pang mga rason

SHOWBIZ:

Giunsa ni Sharon Cuneta pagpagamay ngadto na sa size ‘medium’ ug karon nagtinguha pa kini sa size ‘small’, kaya kaha kini sa megastar?

BANTAY PANAHON:

Grabeng baha ang nasinati didto sa Metro Manila kagahapon gumikan sa Bagyong Gorio, samtang kining ni-anam kakusog hinuon nagpaingon na ang bagyo didto sa Taiwan.

Apan laing LPA ang nasigpitan didto sa South China Sea, nga maoy nagbira sa hanging habagat paingon gihapon didto sa Luzon.

Maayong panahon uban sa dag-um ug taligsik, ang mapaabot dinhi sa Kabisay-an karong adlawa hangtod unya sa Domingo.

MGA RESULTA SA LOTTO:

EZ 2 Lotto 9PM – 7 16

SUERTRES (In exact order)

3 8 9 – 11 a.m. draw

6 1 3 – 4 p.m. draw

5 1 8 – Evening draw

6 Digit – 1 5 7 8 8 8

6/42 Lotto – 34 39 25 15 23 3

P6,663,120.00

6/49 SuperLotto – 14 26 47 44 31 30

P110,832,140.00

