Wa’y klase sa tanang schools sa Bohol tungod sa ‘Basyang’

TAGBILARAN CITY – Walay klase sa tanang tunghaan, pribado o publiko, sa lalawigan sa Bohol tungod sa nagsingabot nga bagyong ‘Basyang,’ matud sa usa ka “advisory” nga giluwatan ni Gobernador Edgar Chatto ug kini gikompirmar sa EdCom sa iyang opisina. “Per the information relayed by PAGASA’s Regional Director Oscar Tabada, Tropical Storm Basyang has slightly accelerated which may bring moderate to heavy rainfall to the province of Bohol tomorrow being under Signal No. 1. With this and in coordination with DepEd Bohol and PDRRMO, classes on February 13, 2018 for ALL levels, both public and private schools, are hereby SUSPENDED.”

Samtang kini giluwatan, ang Provincial Disaster Risk Reduction Council nihimo sa mga lakang sa pangnadam ingkaso mo-igo ang bagyo sa Bohol. Sa pakighinabi kaniya, si Vice-Mayor Nilo Bersabal sa lungsod sa Anda mipatawag sa usa ka tigum sa Municipal Disaster Risk Reduction Council gahapon aron tukion ang pangandam sa iyang lungsod kalabot sa bagyo.

Si Bersabal, kinsa mao ag OIC sa mayor gahapon kay si Mayor Inday Simacio mingadto sa Cebu, nagbutyag nga tanang hingtungdan sakop sa MDRRMC iyna ggipatambong. Usa sa mga pangandam mao ang kapasilongan sa mga evacuees, matud ni OIC Mayor Bersabal.

Gibutang sa PAGASA ang lalawigan sa Bohol ubos sa storm signal number one. Lakip niini ang mga lalawigan sa Eatern Samar, Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental, Agusan del sur or Norte, Surigao Sur or Norte, Siquijor, Camiguin, conspotela Valley, Davao Norte, Bukidnon ug Lanao del Sur or Norte, matud sa report. Ang tanang sakyanan pangdagat gisuspendi usab, labina ang tigbiyahean sa Bohol ug Cebu. Tungod niini, gatosan sa mga pasahero ang natanggong sa terminal, matud sa report.

Nalihok ang bagyo rumbo sa “west northwest’ sa 22 kilometers per hour (km/h). Apan ang iyang gikusgon naa sa 65 kph ngadto sa 80 kph ug kini nagkakusog nga mahimong “severe tropical storm” matud sa PAGASA. Gipanawagan ang tanan nga naa sa esteng bahin sa Bohol sa pagpangandam kay ang bagyong Basyang gidahum nga moaginod sa maong bahin sa lalawigan. (rvo)

